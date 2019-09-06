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«Сочи» переиграл минское «Динамо»

21:56
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В матче регулярного чемпионата КХЛ «Сочи» принимал минское «Динамо». Хозяева одержали победу со счетом 5:4.

Хоккей

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Сочи» (Сочи) — «Динамо» (Минск) — 5:4 (1:1, 2:2, 2:1)

Голы: Степанов — 1 (бол., Мартынов, Шор), 3:28 — 0:1. Шмелев — 1 (бол., Ю. Александров, Стремвалль), 8:32 — 1:1. Шмелев — 2 (Гордеев, Стремвалль), 24:21 — 2:1. Евенко — 1 (Пулккинен, Мартынов), 24:42 — 2:2. Паре — 1 (Евенко, А. Костицын), 27:18 — 2:3. Эллис — 1 (бол., Росен), 35:55 — 3:3. Калетник — 1 (бол., Назаревич, Томилин), 45:39 — 4:3. Пулккинен — 3 (бол., Мартынов, Шор), 46:56 — 4:4. Архипов — 1 (бол., Точицкий, Стремвалль), 50:44 — 5:4.

Нереализованный буллит: Томилин (Сочи), 29:51 (Вратарь).

Вратари: Шикин — Энрот (59:07).

Штраф: 12 — 12.

Броски: 21 (4+6+11) — 24 (3+15+6).

Судьи: Букин, Щенев.

6 сентября. Сочи. ДС «Большой».

Все — о КХЛ: статьи, турнирные таблицы, результаты матчей

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/hockey/L/chl/2019-2020/

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