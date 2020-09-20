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«Сочи» ответил «Ак Барсу» на шутку про форму

15:12
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Пресс-служба «Сочи» ответила на шутку «Ак Барса» о схожести формы соперника с комплектом «Сан-Хосе».

Анонсируя матч в Twitter, пресс-служба казанцев написала: «День матча! Сегодня играем против «Сан-Хосе» и отметила аккаунт «Шаркс» в социальной сети. Таким образом, клуб потроллил «Сочи» из-за схожести формы команды с клубом НХЛ.

«Привет, «барсуки»! Встретимся в 17.00 на площадке», — прокомментировали пост сочинцы.

Матч «Ак Барс» — «Сочи» состоится сегодня, 20 сентября. Начало — в 17.00 (мск).

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