«Сочи» отправил Алтыбармакяна в ВХЛ

Нападающий «Сочи» Андрей Алтыбармакян отправлен в ВХЛ. Он будет выступать за «Тамбов», чтобы иметь возможность получить игровую практику, сообщает официальный сайт «Сочи».

— Мы командировали Андрея в ВХЛ, чтобы там он получил игровую практику и вернул свою былую форму, — отметил спортивный директор клуба Сергей Гомоляко. — По последним играм было видно, что у него пропала уверенность. Мы в него верим и надеемся, что эта поездка поможет ему выйти на прежний уровень. За «Тамбов» он сыграет в трех выездных играх, а затем мы ждем его обратно в «Сочи».

В нынешнем сезоне Алтыбармакян принял участие в 15 матчах, набрав в них 6 (2+4) очков.

Отметим, что сейчас в составе «Тамбова» находятся несколько игроков «Сочи»: вратарь Арсений Ахметов, защитники Артем Мальцев, Илья Назаревич, нападающие Вадим Хлопотов, Константин Соколов, Денис Орлович-Грудков и Алексей Жилин.

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