Хоккей
FONBET Чемпионат КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Зарплаты КХЛ
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 20:35

Появилось фото защитника «Сочи» Мокрушева после травмы в матче с ЦСКА

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Защитник «Сочи» Данил Мокрушев выбил несколько зубов и порвал губу в матче FONBET Чемпионата КХЛ с ЦСКА (4:3 Б).

25-летний хоккеист получил травму в третьем периоде встречи. Он упал лицом на лезвие конька нападающего армейцев Виталия Абрамова. Игроку «Сочи» пришлось наложить швы на рану.

Сочинский клуб одержал победу над ЦСКА впервые за восемь лет. В 34 очных встречах команд из 35 победа оставалась за армейцами. Последний и единственный раз московский клуб уступал «леопардам» 4 января 2016 года (1:2).

Хоккей
КХЛ
ХК Сочи
ХК ЦСКА (Москва)
Читайте также
Актер из фильма «Женитьба Бальзаминова» Анатолий Гридин умер в возрасте 94 лет
Мирра Андреева сыграет с Касаткиной в финале турнира в Нинбо
Бахрам Муртазалиев нокаутировал Тима Цзю в титульном бою за пояс IBF
Смерть Яхьи Синвара изменит ход конфликта на Ближнем Востоке. Что пишут СМИ
Балицкий указал на устранение Западом всех способных на бунт украинцев
Станковича впервые освистали, Абену сделали виновником провала, Кордоба отказался говорить о переходе к красно-белым. Что произошло после матча «Спартак» - «Краснодар»
Популярное видео
«Нью-Джерси» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
Что будет со Звягиным. «Спартак» — уже не тот?
«Рейнджерс» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя
Положение команд
Футбол
Хоккей
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 18 14 4 30
2 Спартак 17 11 6 24
3 СКА 17 11 6 23
4 Северсталь 18 11 7 22
5 Торпедо 17 9 8 21
6 ЦСКА 18 7 11 21
7 Динамо Мн 16 9 7 19
8 Динамо М 17 9 8 19
9 Витязь 17 9 8 18
10 Сочи 17 7 10 15
11 Куньлунь РС 17 6 11 13
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 17 12 5 26
2 Автомобилист 17 10 7 22
3 Сибирь 16 9 7 19
4 Нефтехимик 18 7 11 19
5 Металлург Мг 19 9 10 18
6 Ак Барс 15 9 6 18
7 Адмирал 16 7 9 17
8 Сал. Юлаев 14 8 6 16
9 Лада 18 7 11 16
10 Авангард 17 6 11 13
11 Амур 17 5 12 12
12 Барыс 17 3 14 7
Результаты / календарь
10.10
11.10
12.10
13.10
14.10
15.10
16.10
17.10
18.10
19.10
20.10
21.10
22.10
23.10
24.10
25.10
20.10 17:00
ЦСКА – Сочи
 3 : 4 Б
Все результаты / календарь

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости