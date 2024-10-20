Появилось фото защитника «Сочи» Мокрушева после травмы в матче с ЦСКА

Защитник «Сочи» Данил Мокрушев выбил несколько зубов и порвал губу в матче FONBET Чемпионата КХЛ с ЦСКА (4:3 Б).

25-летний хоккеист получил травму в третьем периоде встречи. Он упал лицом на лезвие конька нападающего армейцев Виталия Абрамова. Игроку «Сочи» пришлось наложить швы на рану.

Сочинский клуб одержал победу над ЦСКА впервые за восемь лет. В 34 очных встречах команд из 35 победа оставалась за армейцами. Последний и единственный раз московский клуб уступал «леопардам» 4 января 2016 года (1:2).