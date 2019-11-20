«Сочи» одержал волевую победу над «Северсталью»

«Сочи» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ одержал волевую победу над «Северсталью» — 4:2. Хозяева уступали 0:2, но смогли отыграться и добыть два очка.

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Регулярный чемпионат

«Сочи» (Сочи) — «Северсталь» (Череповец) — 4:2 (0:2, 1:0, 3:0)

Голы: Якимов — 1 (Кудако, Кинрейд), 5:08 — 0:1. Якимов — 2 (бол., Лишка, Кинрейд), 9:21 — 0:2. Шмелев — 8 (бол., Точицкий, Лугин), 34:50 — 1:2. Мосалев — 2 (бол., Александров, Шикин), 47:23 — 2:2. Стремвалль — 8 (Росен), 58:52 — 3:2. Росен — 8 (Стремвалль), 59:36 — 4:2.

Вратари: Шикин — Подъяпольский.

Штраф: 16 — 24.

Броски: 31 (5+15+11) — 23 (12+8+3).

Судьи: Наумов, Раводин.

20 ноября. Сочи. ДС «Большой».

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