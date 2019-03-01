"Сочи" одержал первую победу в серии с "Локомотивом". Интрига возвращается?

"Сочи" переиграл "Локомотив" (3:2 ОТ) в третьем матче первого раунда плей-офф КХЛ. В составе хозяев в основное время по разу отметились нападающие Шон Коллинз и Андрей Алтыбармакян. Последний принес победу команде, поразив ворота ярославской команды в овертайме.

За "Локомотив" по одному голу забили форвард Степан Санников и защитник Стаффан Крунвалль.

Счет в серии составляет 2-1 в пользу "Локомотива". Четвертый матч пройдет 3 марта в Сочи.

КХЛ

1/4 финала конференций

"Сочи" (Сочи) – "Локомотив" (Ярославль) – 3:2 ОТ (0:1, 1:1, 1:0, 1:0)

Голы: Санников – 1 (Алексеев, Крунвалль), 16:48 – 0:1. Коллинс – 1 (бол., Шмелев, Рыков), 28:22 – 1:1. Крунвалль – 3 (Локтионов, Козун), 33:59 – 1:2. Алтыбармакян – 1 (Рыков), 53:40 – 2:2. Алтыбармакян – 2 (Точицкий), 61:35 – 3:2.

Вратари: Шикин – Коновалов.

Штраф: 6 – 4.

Броски: 20 (7+6+6+1) – 28 (8+16+4+0).

Судьи: Ромасько, Фатеев.

1 марта. Сочи. ДС "Большой".

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