«Сочи» обыграл «Торпедо» за счет единственного гола
19:58
«Сочи» обыграл «Торпедо» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 1:0. Единственную шайбу «леопарды» провели в овертайме.
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Сочи» — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 1:0 ОТ (0:0, 0:0, 0:0, 1:0)
Гол: Шмелев — 14 (Мосалев), 62:39.
Вратари: Проскуряков — Линдбек.
Штраф: 8 — 6.
Броски: 37 (8+16+10+3) — 26 (6+12+6+2).
Судьи: Морозов, Франо.
22 февраля. Сочи. ДС «Большой».
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