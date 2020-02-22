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«Сочи» обыграл «Торпедо» за счет единственного гола

19:58
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«Сочи» обыграл «Торпедо» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 1:0. Единственную шайбу «леопарды» провели в овертайме.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Сочи» — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 1:0 ОТ (0:0, 0:0, 0:0, 1:0)

Гол: Шмелев — 14 (Мосалев), 62:39.

Вратари: Проскуряков — Линдбек.

Штраф: 8 — 6.

Броски: 37 (8+16+10+3) — 26 (6+12+6+2).

Судьи: Морозов, Франо.

22 февраля. Сочи. ДС «Большой».

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/hockey/L/chl/2019-2020/

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