«Сочи» обыграл «Спарту»
17 августа 2019, 19:16
«Сочи» в товарищеском матче обыграл «Спарту» со счетом 4:3. Победный гол забил Денис Александров.
«Сочи» одержал пятую победу подряд в межсезонье.
Товарищеский матч
«Сочи» (Сочи) — «Спарта» (Прага) — 4:3 (3:0, 1:0, 0:3)
Голы: Архипов — 1, 6:36 — 1:0. Назаревич — 1 (Точицкий), 12:52 — 2:0. Лугин — 1 (Погоришный), 15:46 — 3:0. Д. Александров — 2, 39:54 — 4:0. Керн — 1 (Дворачек, Дочекал), 42:19 — 4:1. Роусек — 1, 43:19 — 4:2. Ржичка — 1, 59:11 — 4:3.
Вратари: Ахметов — Маховски.
17 августа.