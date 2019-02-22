"Сочи" обыграл "Слован" и оформил выход в плей-офф

"Сочи" на домашнем льду одержал победу над "Слованом" со счетом 2:0 и гарантировал себе место в плей-офф.

Голы в составе сочинцев забили Александр Полунин и Юрий Александров. Благодаря этой победе, "леопарды" набрали 66 очков в 62 матчах, и примут участие в Кубке Гагарина.

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"Сочи" (Сочи) - "Слован" (Братислава) - 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)

Голы: Полунин - 4 (Капустин), 38:15 - 1:0. Ю. Александров - 2 (п.в.), 59:46 - 2:0.

Вратари: Барулин - Войвода (58:01 - 59:46).

Штраф: 2 - 10.

Броски: 23 (6+11+6) - 18 (7+2+9).

Судьи: Кулаков, Соин.

22 февраля. Сочи. ДС "Большой".