«Сочи» обыграл рижское «Динамо». Росен оформил хет-трик

«Сочи» дома одержал победу над рижским «Динамо» (3:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ. В составе хозяев трижды отличился нападающий Роберт Росен.

У «Динамо» по разу забили форвард Даниелс Берзиньш и защитник Оскар Бартулис.

Для «Сочи» эта победа стала третьей подряд в текущем сезоне КХЛ.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Сочи» (Сочи) — «Динамо» (Рига) — 3:2 (0:1, 1:0, 2:1)

Голы: Берзиньш — 4 (Эштон, Берглунд), 12:07 — 0:1. Росен — 5 (бол., Эллис, Стремвалль), 22:07 — 1:1. Росен — 6 (Стремвалль, Воробьев), 50:50 — 2:1. Бартулис — 1 (Дарзиньш), 55:26 — 2:2. Росен — 7 (Стремвалль, Ю. Александров), 59:29 — 3:2.

Вратари: Шикин — Салак (59:36).

Штраф: 2 — 6.

Броски: 29 (4+12+13) — 12 (4+3+5).

Судьи: Рогачев, Спирин.

1 ноября. Сочи. ДС «Большой».

Побеждаем рижское «Динамо» в домашнем матче — 3:2! «Леопарды» ?

Как вам игра? pic.twitter.com/rf2LvrUPe4 — ХК «Сочи» (@HCSOCHI) November 1, 2019

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