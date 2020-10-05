«Сочи» обыграл рижское «Динамо», одержав первую победу в сезоне в основное время

«Сочи» обыграл рижское «Динамо» в матче регулярного сезона КХЛ — 4:2. Южане выиграли первый матч в сезоне в основное время и покинули последнюю строчку Западной конференции, на которую опустился клуб из Латвии.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Сочи» — «Динамо» (Рига) — 4:2 (1:0, 1:0, 2:2)

Голы: Колготин — 3 (бол., Шмелев, Точицкий), 6:51 — 1:0. Мироманов — 2 (Юханссон, Стремвалль), 37:49 — 2:0. Майоне — 2 (Сунд), 40:28 — 2:1. Шмелев — 1, 45:28 — 3:1. Дзиеркалс — 2 (бол., Якс, Комарек), 46:03 — 3:2. Руденков — 1 (мен., Мироманов, Карьялайнен), 56:29 — 4:2.

Вратари: Третьяк — Проскуряков.

Штраф: 12 — 8.

Броски: 25 (7+10+8) — 30 (9+7+14).

Судьи: Бирин, Кулаков.

5 октября. Сочи. ДС «Большой».