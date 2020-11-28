«Сочи» обыграл рижское «Динамо»

«Сочи» в матче регулярного чемпионата обыграл рижское «Динамо» со счетом 3:2. Дубль и победный гол на счету Мальте Стремвалла.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Сочи» (Сочи) — «Динамо» (Рига) — 3:2 (1:0, 2:2, 0:0)

Голы: Стремвалль — 7, 5:10 — 1:0. Руденков — 7 (Карьялайнен, Александров), 21:56 — 2:0. Стремвалль — 8 (Шмелев, Седов), 30:56 — 3:0. Паршин — 3 (Столяров, Чернов), 33:49 — 3:1. Индрашис — 5 (бол., Майоне, Паршин), 39:43 — 3:2.

Вратари: Третьяк — Галимов (Макинтайр, 40:00, 58:23).

Штраф: 6 — 4.

Броски: 23 (14+8+1) — 44 (12+16+16).

Судьи: Бондарь, Гашилов.

28 ноября. Сочи. ДС «Большой». 1272 зрителя.