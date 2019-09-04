«Сочи» обыграл «Нефтехимик»
21:54
«Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ дома обыграл «Нефтехимик» — 3:2. В составе хозяев отличились Никита Точицкий, Роберт Росен и Шон Коллинс. У гостей голы на счету Зака Митчелла и Ильдара Шиксатдарова.
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Динамо» (Рига) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 3:0 (0:0, 2:0, 1:0)
Голы: Макмиллан — 1 (бол., Джериньш, К. Берглунд), 32:52 — 1:0. Алишаускас — 1 (Зиле, Дарзиньш), 37:23 — 2:0. Макмиллан — 2 (бол., Редлихс, Балинскис), 46:14 — 3:0.
Вратари: Гудлевскис — Тихомиров (56:34 — 59:38).
Штраф: 4 — 6.
Броски: 28 (8+13+7) — 25 (9+4+12).
Судьи: Морозов, Хрибик.
4 сентября. Рига. «Арена Рига».
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