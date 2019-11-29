«Сочи» переиграл «Ак Барс», прервав семиматчевую победную серию казанцев

«Ак Барс» дома проиграл «Сочи» (0:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла в Казани. Единственную шайбу забросил нападающий Степан Старков.

Для «Ак Барса» это поражение стало первым после серии из семи побед в КХЛ.

«Сочи» с 30 очками занимает 9-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Ак Барс» — первая строчка и 51 балл (Восточная).

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Ак Барс» (Казань) — «Сочи» (Сочи) — 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)

Гол: Старков — 4 (Макаренко), 51:48 — 0:1.

Вратари: Мифтахов (58:58 — 59:24, 59:37 — 59:51) — Шикин.

Штраф: 4 — 33.

Броски: 31 (11+9+11) — 20 (10+7+3).

Судьи: Кочетов, Спирин.

29 ноября. Казань. ЛДС «Татнефть-Арена».

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