«Сочи» обыграл «Адмирал» и прервал 8-матчевую серию поражений

«Сочи» в гостях одержал победу над «Адмиралом» (3:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ. В составе «Сочи» отличились нападающие Сергей Шмелев, Дмитрий Архипов, Илья Крикунов.

Единственный гол в составе «Адмирала» забил защитник Иван Мищенко.

Для «Сочи» эта победа стала первой за последние 9 игр. До этой встречи у команды была 8-матчевая серия поражений.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Адмирал» (Владивосток) — «Сочи» (Сочи) — 1:3 (0:1, 1:1, 0:1)

Голы: Шмелев — 7 (бол., Крикунов, Погоришный), 17:37 — 0:1. Архипов — 2 (Петров, Томилин), 22:02 — 0:2. Мищенко — 1 (В. Стрельцов, Коннов), 39:38 — 1:2. Крикунов — 2 (п.в., Калетник), 59:59 — 1:3.

Вратари: Красоткин (57:36 — 59:59) — Налимов.

Штраф: 6 — 6.

Броски: 25 (7+8+10) — 36 (17+15+4).

Судьи: Васильев, Цыплаков.

25 октября. Владивосток. КСК «Фетисов Арена».

Шайбы Ивана Мищенко не хватило для победы над Сочи pic.twitter.com/uM0nvtSznA — ХК Адмирал (@hcadmiral) October 25, 2019

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