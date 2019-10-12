«Сочи» объявил об уходе Зубова
Официальный сайт «Сочи» сообщает, что Сергей Зубов уходит с должности главного тренера команды.
Исполняющим обязанности главного тренера назначен Леонид Береснев.
— Руководство клуба благодарит Сергея Александровича за работу и желает успехов в дальнейшей карьере! — написано в Twitter «Сочи».
49-летний Зубов тренировал «Сочи» с марта 2017 года. Команда занимает 10-е место с 14 очками в турнирной таблице Западной конференции.
Хоккейный клуб «Сочи» принял решение внести изменения в тренерский штаб команды: Сергей Зубов покидает клуб, а исполняющим обязанности главного тренера назначен Леонид Береснев.— ХК «Сочи» (@HCSOCHI) October 12, 2019
Руководство клуба благодарит Сергея Александровича за работу и желает успехов в дальнейшей карьере! pic.twitter.com/amYieQbUDK
Дополнительная информация
https://www.hcsochi.ru/article.asp?id=Sergej-Zubov-pokidaet-Sochi-9158