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«Сочи» объявил об уходе Зубова

14:53
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Официальный сайт «Сочи» сообщает, что Сергей Зубов уходит с должности главного тренера команды.

Исполняющим обязанности главного тренера назначен Леонид Береснев.

— Руководство клуба благодарит Сергея Александровича за работу и желает успехов в дальнейшей карьере! — написано в Twitter «Сочи».

49-летний Зубов тренировал «Сочи» с марта 2017 года. Команда занимает 10-е место с 14 очками в турнирной таблице Западной конференции.

Дополнительная информация

https://www.hcsochi.ru/article.asp?id=Sergej-Zubov-pokidaet-Sochi-9158

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