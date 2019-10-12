«Сочи» объявил об уходе Зубова

Официальный сайт «Сочи» сообщает, что Сергей Зубов уходит с должности главного тренера команды.

Исполняющим обязанности главного тренера назначен Леонид Береснев.

— Руководство клуба благодарит Сергея Александровича за работу и желает успехов в дальнейшей карьере! — написано в Twitter «Сочи».

49-летний Зубов тренировал «Сочи» с марта 2017 года. Команда занимает 10-е место с 14 очками в турнирной таблице Западной конференции.