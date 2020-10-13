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«Сочи» объявил об отставке главного тренера

14:48
Александр Андриевский. Фото ХК "Сочи"
Александр Андриевский. Фото ХК "Сочи"
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Главный тренер «Сочи» Александр Андриевский покинул свой пост, сообщается на официальном сайте клуба.

Обязанности главного тренера в ближайших матчах будет исполнять Егор Башкатов.

Андриевский возглавил «Сочи» в октябре 2019 года. Под его руководством в минувшем сезоне команда провела 40 матчей и завершила сезон на девятом месте Западной конференции.

В турнирной таблице КХЛ «Сочи» занимает десятое место на Западе. В последнем матче южане уступили «Авангарду» (2:7).

Дополнительная информация:

https://www.hcsochi.ru/article.asp?id=%E2%80%8BAleksandr-Andrievskij-pokidaet-Sochi-10210

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