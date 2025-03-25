«Сочи» расторг контракт с Зубовым в связи с неудовлетворительными результатами

«Сочи» сообщил об уходе главного тренера команды Сергея Зубова.

«В связи с неудовлетворительными спортивными результатами сезона-2024/25 контракт Сергея Зубова расторгнут по инициативе клуба», — говорится в заявлении клуба.

«СЭ» 24 марта сообщал, что Зубов отправлен в отставку. 54-летний тренер в апреле 2024 года был назначен главным тренером команды, подписал контракт на два года.

«Сочи» занял последнее место в Западной конференции, потеряв шансы на выход в плей-офф за месяц до конца регулярного чемпионата. По набранным очкам клуб показал результат хуже, чем в сезоне-2023/2024.