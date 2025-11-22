«Сочи» объявил о переходе форварда Кагарлицкого

Нападающий Дмитрий Кагарлицкий подписал контракт с «Сочи», сообщает пресс-служба клуба. Соглашение рассчитано до конца сезона-2025/26.

В прошлом сезоне 36-летинй россиянин играл за «Торпедо». В 62 матчах FONBET Чемпионата КХЛ он набрал 36 (9+27) очков. В Кубке Гагарина-2025 он провел 2 матча.

Ранее Кагарлицкий играл также за «Ак Барс», московское «Динамо», «Северсталь», СКА, «Донбасс», «Атлант» и новокузнецкий «Металлург».