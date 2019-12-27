«Сочи» обменял Назаревича в СКА

«Сочи» и СКА совершили обмен, сообщается на официальном сайте петербургского клуба.

В Санкт-Петербург отправился защитник Илья Назаревич, а в обратном направлении проследовал нападающий Федор Яровинский.

27-летний защитник провел 11 матчей в КХЛ, в которых отличился голевой передачей.

20-летний форвард выступал в текущем сезоне за «СКА-Неву» в ВХЛ, в двух матчах забросив одну шайбу.