«Сочи» обменял Кирилла Рассказова в «Сибирь»

Нападающий Кирилл Рассказов обменян из «Сочи» в «Сибирь», сообщает пресс-служба новосибирцев.

Взамен сочинцы получат денежную компенсацию.

Хоккеист выступал за «Сочи» с лета 2023 года. В текущем сезоне 32-летний форвард набрал 6 (3+3) очков в 24 матчах регулярного чемпионата КХЛ. Ранее он играл в КХЛ за «Авангард», «Югру», «Торпедо», «Амур», «Северсталь» и «Витязь».