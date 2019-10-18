«Сочи» не может победить без Зубова. Команда проиграла шестой матч подряд
В матче регулярного чемпионата КХЛ «Сочи» принимал «Сибирь». Гости одержали победу со счетом 4:1.
Сочинцы не могут победить на протяжении шести матчей подряд. Не помогло команде пока и увольнение Сергея Зубова с поста главного тренера.
Хоккей
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Сочи» (Сочи) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 1:4 (0:2, 1:2, 0:0)
Голы: Шаров — 5 (Миловзоров), 6:57 — 0:1. Пелтола — 1 (Чесалин), 14:35 — 0:2. Пуустинен — 7 (Йокипакка), 24:53 — 0:3. Шаров — 6, 34:15 — 0:4. Коллинс — 4 (бол., Эллис, Росен), 39:25 — 1:4.
Вратари: Шикин — Сятери.
Штраф: 4 — 6.
Броски: 21 (7+10+4) — 23 (8+9+6).
Судьи: Кулев, Ромасько.
18 октября. Сочи. ДС «Большой».
КХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/hockey/L/chl/2019-2020/?from=header-main-menu