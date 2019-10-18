«Сочи» не может победить без Зубова. Команда проиграла шестой матч подряд

В матче регулярного чемпионата КХЛ «Сочи» принимал «Сибирь». Гости одержали победу со счетом 4:1.

Сочинцы не могут победить на протяжении шести матчей подряд. Не помогло команде пока и увольнение Сергея Зубова с поста главного тренера.

Хоккей

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Сочи» (Сочи) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 1:4 (0:2, 1:2, 0:0)

Голы: Шаров — 5 (Миловзоров), 6:57 — 0:1. Пелтола — 1 (Чесалин), 14:35 — 0:2. Пуустинен — 7 (Йокипакка), 24:53 — 0:3. Шаров — 6, 34:15 — 0:4. Коллинс — 4 (бол., Эллис, Росен), 39:25 — 1:4.

Вратари: Шикин — Сятери.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 21 (7+10+4) — 23 (8+9+6).

Судьи: Кулев, Ромасько.

18 октября. Сочи. ДС «Большой».

КХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков