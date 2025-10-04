«Сочи» может расстаться с канадским нападающим

Как стало известно «СЭ», «Сочи» рассматривает варианты обмена канадского нападающего Троя Джозефса.

В 10 матчах нынешнего сезона FONBET Чемпионата КХЛ на счету 31-летнего форварда 2 (0+2) очка.

В «Сочи» Трой перешел летом этого года. Ранее Джозефс выступал за «Ладу» и магнитогорский «Металлург».