«Сочи» — «Металлург»: видеообзор матча КХЛ

«Металлург» одержал победу над «Сочи» в выездном матче FONBET чемпионата КХЛ — 6:1.

У гостей по 2 очка набрали Руслан Исхаков (1+1), Никита Михайлис (0+2), Игорь Нечаев (1+1), Александр Петунин (1+1), Владимир Ткачев (0+2), Михаил Федоров (1+1) и Евгений Кузнецов (1+1), на счету которого первая шайба за «Магнитку». У хозяев гол забил Сергей Попов.

«Металлург» набрал 55 очков и занимает первое место в таблице Восточной конференции. «Сочи» потерпел второе поражение подряд и с 23 очками замыкает таблицу Западной конференции.