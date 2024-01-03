«Сочи» — «Металлург»: видеообзор матча КХЛ

«Сочи» и «Металлург» встретились в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

Игра прошла в Сочи 3 января и завершилась победой гостей — 3:2 ОТ.

Видео лучших моментов матча «Сочи» — «Металлург» опубликовано на YouTube-канале КХЛ.

После 47 матчей «Металлург» лидирует в Восточной конференции, набрав 65 очков. «Сочи» находится на последнем месте «Запада» (34 очка в 47 играх).

КХЛ: расписание и результаты матчей регулярного чемпионата, турнирные таблицы лиги и конференций в актуальном виде доступны в разделе сайта «СЭ».