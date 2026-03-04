«Сочи» — «Локомотив»: видеообзор матча КХЛ

4 марта «Сочи» и «Локомотив» сыграли в FONBET чемпионате КХЛ. Матч в Ярославле завершился победой железнодорожников со счетом 3:2.

В составе «Локомотива» шайбы забросили Рихард Паник (дубль) и Алексей Береглазов За «Сочи» забили Дмитрий Кагарлицкий и Даниил Сероух.

Видео лучших моментов игры опубликовано на канале лиги.

«Локомотив» 9 марта примет «Северсталь», а «Сочи» 6 марта дома сыграет с «Авангардом».

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат

4 марта, 19:30. Арена-2000 (Ярославль) Сочи Локомотив

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