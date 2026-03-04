«Сочи» в домашнем матче в Ярославле проиграл «Локомотиву»

«Локомотив» обыграл «Сочи» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 3:2. Домашняя игра сочинцев прошла в Ярославле по решению лиги.

За ярославцев голы забили Рихард Паник, оформивший дубль, и Алексей Береглазов. В составе «Сочи» отличились Дмитрий Кагарлицкий и Даниил Сероух.

«Локомотив» набрал 91 очко в 63 матчах и лидирует в Западной конференции. «Сочи» с 42 очками занимает 11-ю строчку.