Шайба Шалунова помогла «Локомотиву» победить «Сочи» в гостях

«Локомотив» добился гостевой победы над «Сочи» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 2:1.

В составе железнодорожников шайбы забросили Рушан Рафиков и Максим Шалунов. У «Сочи» отличился Сергей Попов.

«Барсы» потерпели третье поражение кряду. Команда Сергея Зубова располагается на 11-м месте в таблице Западной конференции с 11 очками. «Локомотив» лидирует, имея в активе 26 баллов.

В следующем матче «Сочи» сыграет в гостях с «Куньлунем» 18 октября, а «Локомотив» 14-го числа встретится на выезде с «Витязем».

FONBET Чемпионат КХЛ

«Сочи» (Сочи) — «Локомотив» (Ярославль) — 1:2 (0:1, 1:1, 0:0)

Голы: Рафиков — 2 (Ульев, Бут), 10:38 — 0:1. Шалунов — 6 (бол., Березкин, Каюмов), 27:18 — 0:2. Попов — 6 (бол., Тянулин, Чебыкин), 33:10 — 1:2.

Вратари: Иванов (57:36 — 59:12, 59:22) — Исаев.

Штраф: 8 — 2.

Броски: 23 (5+6+12) — 29 (12+12+5).

Судьи: Акузовский, Юдаков.

12 октября. Сочи. ДС Большой.