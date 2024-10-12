Шайба Шалунова помогла «Локомотиву» победить «Сочи» в гостях
«Локомотив» добился гостевой победы над «Сочи» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 2:1.
В составе железнодорожников шайбы забросили Рушан Рафиков и Максим Шалунов. У «Сочи» отличился Сергей Попов.
«Барсы» потерпели третье поражение кряду. Команда Сергея Зубова располагается на 11-м месте в таблице Западной конференции с 11 очками. «Локомотив» лидирует, имея в активе 26 баллов.
В следующем матче «Сочи» сыграет в гостях с «Куньлунем» 18 октября, а «Локомотив» 14-го числа встретится на выезде с «Витязем».
FONBET Чемпионат КХЛ
«Сочи» (Сочи) — «Локомотив» (Ярославль) — 1:2 (0:1, 1:1, 0:0)
Голы: Рафиков — 2 (Ульев, Бут), 10:38 — 0:1. Шалунов — 6 (бол., Березкин, Каюмов), 27:18 — 0:2. Попов — 6 (бол., Тянулин, Чебыкин), 33:10 — 1:2.
Вратари: Иванов (57:36 — 59:12, 59:22) — Исаев.
Штраф: 8 — 2.
Броски: 23 (5+6+12) — 29 (12+12+5).
Судьи: Акузовский, Юдаков.
12 октября. Сочи. ДС Большой.
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|14:00
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Спартак – Ак Барс
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