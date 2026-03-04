«Сочи» и «Локомотив» сыграют в чемпионате КХЛ 4 марта

«Сочи» и «Локомотив» проведут матч в FONBET чемпионате КХЛ в среду, 4 марта. Домашняя игра для черноморцев пройдет в Ярославле на «Арене 2000» и начнется в 19.30 по московскому времени.

Ключевые события и результат игры «Сочи» — «Локомотив» отслеживайте в нашем матч-центре.

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат

4 марта, 19:30. Арена-2000 (Ярославль) Сочи Локомотив

Матч в прямом эфире покажут онлайн-платформа «Кинопоиск» и официальный сайт КХЛ. Для жителей Ярославля трансляция также пройдет на канале «Первый ярославский».

В сезоне КХЛ-2025/26 «Сочи» провел 59 игр, набрал 42 очка и занимал 11-е место на «Западе». Обладатель Кубка Гагарина «Локомотив» с 89 очками после 62 игр шел первым в конференции.

1 марта сочинцы обыграли «Торпедо» (5:1), а обладатель Кубка Гагарина выиграл по буллитам у «Северстали» (3:2 Б).

Матч «Сочи» — «Локомотив» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс