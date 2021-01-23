Дубль Ландера помог «Локомотиву» обыграть «Сочи»

«Локомотив» победил «Сочи» (5:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ. В составе победителей дублем отметился Антон Ландер.

«Локо» набрал 67 очков и занимает третье место на Западе. У «Сочи» 34 очка и десятое место.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Сочи» — «Локомотив» — 1:5 (1:2, 0:0, 0:3)

Голы: Петерссон — 11 (Аверин), 5:08 — 0:1. Шмелев — 19 (бол., Точицкий, Володин), 6:37 — 1:1. Рафиков — 3 (Алексеев), 10:29 — 1:2. Ландер — 11 (Марченко, Каюмов), 41:11 — 1:3. Ландер — 12 (Каюмов, Пулккинен), 48:22 — 1:4. Беляев — 4 (буллит), 55:01 — 1:5.

Вратари: Красиков — Паскуале.

Штраф: 6 — 6.

Броски: 27 (8+10+9) — 30 (8+9+13).

Судьи: Ромасько, Франо.

23 января. Сочи. ДС «Большой».