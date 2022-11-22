«Локомотив» обыграл «Сочи» и прервал серию из пяти поражений подряд
«Локомотив» на выезде победил «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 4:1.
В составе победителей голы забили Сергей Андронов, Максим Шалунов (дубль) и Степан Никулин. За сочинский клуб единственную шайбу забросил Сергей Попов.
«Локомотив» занимает 4-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 44 очка. «Сочи» располагается на 11-й строчке с 16 очками.
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«Сочи» (Сочи) — «Локомотив» (Ярославль) — 1:4 (0:0, 0:3, 1:1)
Голы: Андронов — 4 (Осипов, Березкин), 24:38 — 0:1. Шалунов — 11 (бол., Сергеев, Никулин), 37:28 — 0:2. Никулин — 5 (бол., Сергеев), 39:38 — 0:3. Попов — 4 (бол., Тянулин, Николаев), 52:04 — 1:3. Шалунов — 12 (бол., Сергеев, Никулин), 58:05 — 1:4.
Вратари: Третьяк — Исаев.
Штраф: 14 — 6.
Броски: 20 (4+8+8) — 39 (17+14+8).
Судьи: Гамалей, Соин.
22 ноября. Сочи. ДС Большой.
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