Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Р§Рњ 2022
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 21:50

«Локомотив» обыграл «Сочи» и прервал серию из пяти поражений подряд

Мария Гусева
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

«Локомотив» на выезде победил «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 4:1.

В составе победителей голы забили Сергей Андронов, Максим Шалунов (дубль) и Степан Никулин. За сочинский клуб единственную шайбу забросил Сергей Попов.

«Локомотив» занимает 4-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 44 очка. «Сочи» располагается на 11-й строчке с 16 очками.

Хоккей

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Сочи» (Сочи) — «Локомотив» (Ярославль) — 1:4 (0:0, 0:3, 1:1)

Голы: Андронов — 4 (Осипов, Березкин), 24:38 — 0:1. Шалунов — 11 (бол., Сергеев, Никулин), 37:28 — 0:2. Никулин — 5 (бол., Сергеев), 39:38 — 0:3. Попов — 4 (бол., Тянулин, Николаев), 52:04 — 1:3. Шалунов — 12 (бол., Сергеев, Никулин), 58:05 — 1:4.

Вратари: Третьяк — Исаев.

Штраф: 14 — 6.

Броски: 20 (4+8+8) — 39 (17+14+8).

Судьи: Гамалей, Соин.

22 ноября. Сочи. ДС Большой.

Хоккей
КХЛ
ХК Локомотив (Ярославль)
ХК Сочи
2
0
Читайте также
ЧМ по футболу для посредственностей. ФИФА, вы точно хотите видеть 48 сборных в 2026-м?
«Еще не раз выйдем с Медведевой на лед». Федотов — о работе с Евгенией
Аргентина сенсационно проиграла Саудовской Аравии на ЧМ-2022 в Катаре
Дуда в беседе с пранкерами признался в нежелании воевать с Россией
Сообщается о ликвидации одного из расстрелявших российских военнопленных в Макеевке
Как стать волонтером
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Торпедо» одержало уверенную победу над «Куньлунем» в домашнем матче

Разин: «Мне не стыдно за игру «Северстали», она есть, с обилием голевых моментов»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Западная конференция И В П О
1 СКА 33 26 7 54
2 ЦСКА 31 21 10 47
3 Торпедо 33 21 12 44
4 Локомотив 33 19 14 44
5 Динамо М 33 18 15 41
6 Витязь 33 15 18 37
7 Спартак 34 15 19 35
8 Динамо Мн 34 14 20 35
9 Северсталь 33 12 21 32
10 Куньлунь 35 12 23 27
11 Сочи 31 5 26 16
Восточная конференция И В П О
1 Автомобилист 32 22 10 46
2 Металлург 32 20 12 44
3 Сибирь 35 20 15 43
4 Адмирал 34 19 15 42
5 Сал. Юлаев 32 17 15 41
6 Авангард 32 18 14 39
7 Трактор 34 14 20 32
8 Ак Барс 32 13 19 32
9 Барыс 33 14 19 30
10 Нефтехимик 32 14 18 29
11 Амур 31 12 19 29
Результаты / календарь
13.11
14.11
15.11
16.11
17.11
18.11
19.11
20.11
21.11
22.11
23.11
24.11
25.11
26.11
27.11
28.11
23.11 15:30
Сибирь – Амур
 - : -
23.11 16:30
Авангард – Спартак
 - : -
23.11 16:30
Барыс – Ак Барс
 - : -
23.11 17:00
Металлург – Сал. Юлаев
 - : -
23.11 17:00
Трактор – Автомобилист
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости