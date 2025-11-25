«Сочи» — «Лада»: видеообзор матча КХЛ

«Лада» на выезде обыграла «Сочи» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 5:3.

У гостей две шайбы забросил Андрей Алтыбармакян. Три результативные передачи на счету Алекса Коттона. У хозяев два гола забил Макс Эллис.

«Лада» набрала 23 очка в 30 матчах и занимает 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Сочи» с 19 очками после 28 игр остается на последней, 11-й позиции.