25 ноября, 23:44

«Сочи» — «Лада»: видеообзор матча КХЛ

Руслан Минаев

«Лада» на выезде обыграла «Сочи» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 5:3.

У гостей две шайбы забросил Андрей Алтыбармакян. Три результативные передачи на счету Алекса Коттона. У хозяев два гола забил Макс Эллис.

«Лада» набрала 23 очка в 30 матчах и занимает 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Сочи» с 19 очками после 28 игр остается на последней, 11-й позиции.

Положение команд
Футбол
Хоккей
Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 31 23 8 48
2 Авангард 30 19 11 41
3 Ак Барс 31 19 12 40
4 Автомобилист 31 16 15 35
5 Нефтехимик 32 16 16 33
6 Трактор 31 14 17 33
7 Амур 30 12 18 28
8 Адмирал 28 11 17 28
9 Салават Юлаев 30 12 18 27
10 Барыс 31 11 20 27
11 Сибирь 30 9 21 21
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 32 20 12 43
2 Северсталь 31 21 10 42
3 Динамо Мн 29 19 10 41
4 Торпедо НН 31 19 12 41
5 Динамо М 30 18 12 38
6 Спартак 31 16 15 35
7 Шанхай Дрэгонс 29 13 16 33
8 СКА 28 14 14 32
9 ЦСКА 31 14 17 31
10 Лада 31 10 21 23
11 Сочи 28 7 21 19
Результаты / календарь
18.11
19.11
20.11
21.11
22.11
23.11
24.11
25.11
26.11
27.11
28.11
29.11
30.11
1.12
2.12
3.12
28.11 17:00 Трактор – Сочи - : -
28.11 19:00 Северсталь – Локомотив - : -
28.11 19:00 Торпедо НН – Динамо Мн - : -
28.11 19:00 Ак Барс – СКА - : -
28.11 19:00 Нефтехимик – Шанхай Дрэгонс - : -
Все результаты / календарь

