«Сочи» — «Лада»: видеообзор матча КХЛ
«Лада» на выезде обыграла «Сочи» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 5:3.
У гостей две шайбы забросил Андрей Алтыбармакян. Три результативные передачи на счету Алекса Коттона. У хозяев два гола забил Макс Эллис.
«Лада» набрала 23 очка в 30 матчах и занимает 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Сочи» с 19 очками после 28 игр остается на последней, 11-й позиции.
Положение команд
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|31
|23
|8
|48
|2
|Авангард
|30
|19
|11
|41
|3
|Ак Барс
|31
|19
|12
|40
|4
|Автомобилист
|31
|16
|15
|35
|5
|Нефтехимик
|32
|16
|16
|33
|6
|Трактор
|31
|14
|17
|33
|7
|Амур
|30
|12
|18
|28
|8
|Адмирал
|28
|11
|17
|28
|9
|Салават Юлаев
|30
|12
|18
|27
|10
|Барыс
|31
|11
|20
|27
|11
|Сибирь
|30
|9
|21
|21
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|32
|20
|12
|43
|2
|Северсталь
|31
|21
|10
|42
|3
|Динамо Мн
|29
|19
|10
|41
|4
|Торпедо НН
|31
|19
|12
|41
|5
|Динамо М
|30
|18
|12
|38
|6
|Спартак
|31
|16
|15
|35
|7
|Шанхай Дрэгонс
|29
|13
|16
|33
|8
|СКА
|28
|14
|14
|32
|9
|ЦСКА
|31
|14
|17
|31
|10
|Лада
|31
|10
|21
|23
|11
|Сочи
|28
|7
|21
|19
Результаты / календарь
18.11
19.11
20.11
21.11
22.11
23.11
24.11
25.11
26.11
27.11
28.11
29.11
30.11
1.12
2.12
3.12
|28.11
|17:00
|Трактор – Сочи
|- : -
|28.11
|19:00
|Северсталь – Локомотив
|- : -
|28.11
|19:00
|Торпедо НН – Динамо Мн
|- : -
|28.11
|19:00
|Ак Барс – СКА
|- : -
|28.11
|19:00
|Нефтехимик – Шанхай Дрэгонс
|- : -
