«Сочи» и «Лада» сыграют в чемпионате КХЛ 30 сентября

«Сочи» и «Лада» встретятся в FONBET чемпионате КХЛ во вторник, 30 сентября, на ледовой арене дворца спорта «Большой» в Сочи. Стартовое вбрасывание — в 19.30 по московскому времени.

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат

30 сентября, 19:30. ДС Большой Сочи Лада

Трансляция матча КХЛ в прямом эфире доступна на онлайн-платформе «Кинопоиск» и официальном сайте лиги.

Ключевые события и результат игры «Сочи» — «Лада» отслеживайте в матч-центре сайта «СЭ».

В девяти матчах регулярного чемпионата КХЛ-2025/26 «Сочи» набрал 7 очков, а «Лада» — 3. Сочинцы в субботу на домашнем льду уступили СКА (2:4), а тольяттинцы в воскресенье в Москве проиграли ЦСКА (2:7).

