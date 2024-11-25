«Сочи» и «Лада» встретятся в FONBET чемпионате КХЛ в понедельник, 25 ноября. Матч, который пройдет во дворце спорта «Большой» (кластер Сириус, Адлер, Сочи), начнется в 19.30 по московскому времени.

Игру в прямом эфире покажет онлайн-платформа «Кинопоиск». Также трансляция пройдет на официальном сайте КХЛ.

За ключевыми событиями и результатом игры «Сочи» — «Лада» можно следить в нашем матч-центре.

В регулярном чемпионате КХЛ-2024/25 «Сочи» провел 27 матчей и набрал 22 очка, в пятницу сочинцы проиграли «Сибири» (2:4, дома). У «Лады» — 27 игр и 25 очков, в предыдущей встрече тольяттинцы уступили «Салавату Юлаеву» (1:2 Б) и продлили серию без побед до пяти матчей.

Матч «Сочи» — «Лада» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс