«Сочи» — «Лада»: смотреть онлайн-трансляцию матча КХЛ
«Сочи» — «Лада» встретятся в регулярном чемпионате КХЛ 25 ноября
«Сочи» и «Лада» встретятся в FONBET чемпионате КХЛ в понедельник, 25 ноября. Матч, который пройдет во дворце спорта «Большой» (кластер Сириус, Адлер, Сочи), начнется в 19.30 по московскому времени.
Игру в прямом эфире покажет онлайн-платформа «Кинопоиск». Также трансляция пройдет на официальном сайте КХЛ.
За ключевыми событиями и результатом игры «Сочи» — «Лада» можно следить в нашем матч-центре.
В регулярном чемпионате КХЛ-2024/25 «Сочи» провел 27 матчей и набрал 22 очка, в пятницу сочинцы проиграли «Сибири» (2:4, дома). У «Лады» — 27 игр и 25 очков, в предыдущей встрече тольяттинцы уступили «Салавату Юлаеву» (1:2 Б) и продлили серию без побед до пяти матчей.
Матч «Сочи» — «Лада» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс
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Нефтехимик – Куньлунь РС
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Северсталь – Сал. Юлаев
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ЦСКА – Ак Барс
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