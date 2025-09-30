Хоккей
30 сентября, 21:45

«Сочи» обыграл «Ладу» в КХЛ

Ана Горшкова
Корреспондент

«Сочи» дома переиграл «Ладу» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 4:0. Игра прошла во Дворце спорта «Большой».

Голы забили Марк Верба, Амир Гараев, Павел Дедунов и Ноэль Хефенмайер. Нападающий «Сочи» Артур Тянулин отметился двумя голевыми передачами и стал лучшим бомбардиром в истории клуба.

«Сочи» набрал 9 очков в 9 матчах и занимает 8-е место в Западной конференции. «Лада» проиграла девятый матч подряд и с 3 очками находится на 11-й строчке.

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
30 сентября, 19:30. ДС Большой
Сочи
Лада
Источник: Таблица КХЛ
КХЛ
ХК Лада
ХК Сочи
  • Gena34

    Им оказался автомобилист в самом первом матче))

    01.10.2025

  • Симон Вирсаладзе

    Тольятти можно уже сниматься

    01.10.2025

  • Константин Мишин

    ну "Ладу" только ленивый сейчас не обыгрывает...

    30.09.2025

    Нападающий «Сочи» Тянулин стал лучшим бомбардиром в истории клуба

    «Спартак» дома обыграл «Трактор», у Порядина и Коростелева по дублю
    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости