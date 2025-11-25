Дубль Алтыбармакяна принес «Ладе» победу над «Сочи»

«Лада» на выезде обыграла «Сочи» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 5:3.

У гостей дубль оформил Андрей Алтыбармакян, по 2 (1+1) очка набрали Артем Земченок и Никита Михайлов, еще один гол забил Райли Савчук. На счету Алекса Коттона 3 результативные передачи. У хозяев отличились Максим Эллис (дубль) и Сергей Попов.

За игру сочинцы нанесли 33 броска в створ ворот соперника, на счету тольяттинской команды 25 бросков в створ.

«Лада» набрала 23 очка за 30 матчей и занимает 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Сочи» с 19 очками после 28 игр остается на последней, 11-й позиции.