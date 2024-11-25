«Сочи» нанес «Ладе» шестое поражение подряд
«Сочи» дома обыграл «Ладу» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 3:2.
У сочинцев по разу отличились Сергей Попов, Илья Федотов и Даниил Сероух. Заброшенные шайбы гостей на счету Ивана Романова и Евгения Грошева.
«Сочи» (24 очка) остается на последнем, 11-м месте в Западной конференции КХЛ. «Лада» (25) потерпела шестое поражение подряд и занимает десятую строчку на «Востоке».
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«Сочи» — «Лада» (Тольятти) — 3:2 (0:1, 2:1, 1:0)
Голы: Романов — 5 (Кугрышев, Фисенко), 13:22 — 0:1. Попов — 8 (бол., Тянулин, Мокрушев), 25:17 — 1:1. Грошев — 2 (Алтыбармакян, Морозов), 27:32 — 1:2. И. Федотов — 3 (бол.), 38:44 — 2:2. Сероух — 6 (бол., Хохлачев, Хафизов), 47:14 — 3:2.
Вратари: Иванов — Трушков.
Штраф: 2 — 8.
Броски: 38 (9+20+9) — 23 (8+5+10).
Судьи: Гашилов, Гофман.
25 ноября. Сочи. ДС Большой.
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