«Сочи» и «Лада» встретятся в матче регулярного чемпионата КХЛ

«Сочи» и «Лада» встретятся в матче FONBET чемпионата КХЛ во вторник, 25 ноября. Игра пройдет во дворце спорта «Большой» в Сочи, начало — в 19.30 по московскому времени.

Следить за основными событиями и результатом игры «Сочи» — «Лада» можно в матч-центре на нашем сайте.

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат

25 ноября, 19:30. ДС Большой (Сочи) Сочи Лада

В прямом эфире встречу сочинцев и тольяттинцев покажет онлайн-платформа «Кинопоиск», трансляция начнется за 10 минут до стартового вбрасывания.

«Сочи» набрал 19 очков в 27 матчах регулярного чемпионата КХЛ-2025/26, «Лада» провела 29 матчей и набрала 21 очко. По ходу этого сезона команды уже встречались трижды, две победы одержали сочинцы, одну — тольяттинцы.

Матч «Сочи» — «Лада» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс