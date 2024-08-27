«Сочи» — «Куньлунь»: смотреть трансляцию матча турнира имени Пучкова
«Сочи» сыграет с «Куньлунем» на турнире имени Н.Г. Пучкова 27 августа
«Сочи» и «Куньлунь» сыграют в товарищеском матче в рамках турнира имени Н.Г. Пучкова во вторник, 27 августа. Встреча пройдет на льду «Ледовой арены» в Санкт-Петербурге. Начало — в 15.00 по московскому времени.
В прямом эфире трансляцию матча можно бесплатно смотреть в социальной сети «ВКонтакте» в официальном сообществе ХК СКА.
Традиционный предсезонный турнир имени Н.Г . Пучкова стартовал 22 августа и завершится 29 августа. В соревнованиях принимают участие: СКА, «Ак Барс», «Куньлунь Ред Стар», «Северсталь», «Сочи» и олимпийская сборная России.
Предсезонный хоккейный турнир в Ленинграде начали проводить еще в конце 60-х. Соревнования стали носить имя Николая Пучкова с 2007 года.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Авангард
|0
|0
|0
|0
|2
|Автомобилист
|0
|0
|0
|0
|3
|Адмирал
|0
|0
|0
|0
|4
|Ак Барс
|0
|0
|0
|0
|5
|Амур
|0
|0
|0
|0
|6
|Барыс
|0
|0
|0
|0
|7
|Лада
|0
|0
|0
|0
|8
|Металлург Мг
|0
|0
|0
|0
|9
|Нефтехимик
|0
|0
|0
|0
|10
|Сал. Юлаев
|0
|0
|0
|0
|11
|Сибирь
|0
|0
|0
|0
|12
|Трактор
|0
|0
|0
|0
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Витязь
|0
|0
|0
|0
|2
|Динамо Мн
|0
|0
|0
|0
|3
|Динамо М
|0
|0
|0
|0
|4
|Куньлунь РС
|0
|0
|0
|0
|5
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|6
|Северсталь
|0
|0
|0
|0
|7
|СКА
|0
|0
|0
|0
|8
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|9
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|10
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|11
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
Результаты / календарь
3.09
4.09
5.09
6.09
7.09
8.09
|3.09
|17:00
|
Металлург Мг – Локомотив
|- : -
Новости