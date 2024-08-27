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Сегодня, 13:00

«Сочи» — «Куньлунь»: смотреть трансляцию матча турнира имени Пучкова

«Сочи» сыграет с «Куньлунем» на турнире имени Н.Г. Пучкова 27 августа
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Главный тренер «Сочи» Сергей Зубов с командой.
Фото ХК «Сочи»

«Сочи» и «Куньлунь» сыграют в товарищеском матче в рамках турнира имени Н.Г. Пучкова во вторник, 27 августа. Встреча пройдет на льду «Ледовой арены» в Санкт-Петербурге. Начало — в 15.00 по московскому времени.

В прямом эфире трансляцию матча можно бесплатно смотреть в социальной сети «ВКонтакте» в официальном сообществе ХК СКА.

Традиционный предсезонный турнир имени Н.Г . Пучкова стартовал 22 августа и завершится 29 августа. В соревнованиях принимают участие: СКА, «Ак Барс», «Куньлунь Ред Стар», «Северсталь», «Сочи» и олимпийская сборная России.

Предсезонный хоккейный турнир в Ленинграде начали проводить еще в конце 60-х. Соревнования стали носить имя Николая Пучкова с 2007 года.

Хоккей
ХК Куньлунь Ред Стар
ХК Сочи
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