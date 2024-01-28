«Куньлунь» в овертайме победил «Сочи» в КХЛ

«Куньлунь» в гостях обыграл «Сочи» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 4:3 ОТ.

Решающую шайбу в овертайме забросил Паркер Фу.

В основное время дубль за гостей оформил Лукас Локхарт. Еще одну шайбу забросил Брэндон Ип.

За сочинцев отличились Джесси Грэм, Николай Чебыкин и Марат Хуснутдинов. В активе последнего также две голевые передачи.

«Куньлунь» (42 очка) занимает десятое место в Западной конференции КХЛ. «Сочи» (43) идет девятым на «Западе».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Сочи» — «Куньлунь РС» (Пекин) — 3:4 ОТ (0:2, 1:1, 2:0, 0:1)

Голы: Локхарт — 11 (бол., Макмиллан, Вонг), 7:20 — 0:1. Локхарт — 12 (Броссо), 15:30 — 0:2. Йип — 10 (Челиос), 36:03 — 0:3. Грэм — 7 (Хуснутдинов, Тянулин), 38:37 — 1:3. Чебыкин — 4 (Хуснутдинов, Мичков), 41:36 — 2:3. Хуснутдинов — 6 (Тянулин, Мичков), 48:12 — 3:3. П. Фу — 8 (Челиос, Макмиллан), 63:29 — 3:4.

Вратари: Богданов — Лазушин.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 28 (9+10+9+0) — 46 (16+17+12+1).

Судьи: Акузовский, Лаврентьев.

28 января. Сочи. ДС Большой. 3105 зрителей.