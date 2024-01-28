«Куньлунь» в овертайме победил «Сочи» в КХЛ
«Куньлунь» в гостях обыграл «Сочи» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 4:3 ОТ.
Решающую шайбу в овертайме забросил Паркер Фу.
В основное время дубль за гостей оформил Лукас Локхарт. Еще одну шайбу забросил Брэндон Ип.
За сочинцев отличились Джесси Грэм, Николай Чебыкин и Марат Хуснутдинов. В активе последнего также две голевые передачи.
«Куньлунь» (42 очка) занимает десятое место в Западной конференции КХЛ. «Сочи» (43) идет девятым на «Западе».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Сочи» — «Куньлунь РС» (Пекин) — 3:4 ОТ (0:2, 1:1, 2:0, 0:1)
Голы: Локхарт — 11 (бол., Макмиллан, Вонг), 7:20 — 0:1. Локхарт — 12 (Броссо), 15:30 — 0:2. Йип — 10 (Челиос), 36:03 — 0:3. Грэм — 7 (Хуснутдинов, Тянулин), 38:37 — 1:3. Чебыкин — 4 (Хуснутдинов, Мичков), 41:36 — 2:3. Хуснутдинов — 6 (Тянулин, Мичков), 48:12 — 3:3. П. Фу — 8 (Челиос, Макмиллан), 63:29 — 3:4.
Вратари: Богданов — Лазушин.
Штраф: 4 — 6.
Броски: 28 (9+10+9+0) — 46 (16+17+12+1).
Судьи: Акузовский, Лаврентьев.
28 января. Сочи. ДС Большой. 3105 зрителей.
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|Куньлунь РС
|57
|18
|39
|42
|11
|Витязь
|55
|17
|38
|41
|28.01
|10:00
|
Адмирал – Сал. Юлаев
|5 : 4 ОТ
|28.01
|10:00
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Амур – Металлург Мг
|2 : 3
|28.01
|14:00
|
Авангард – Трактор
|4 : 5
|28.01
|14:00
|
Барыс – Ак Барс
|1 : 3
|28.01
|17:00
|
Северсталь – ЦСКА
|2 : 6
|28.01
|17:00
|
Нефтехимик – Лада
|0 : 2
|28.01
|17:00
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Сочи – Куньлунь РС
|3 : 4 ОТ
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|17:10
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Динамо Мн – Сибирь
|4 : 1