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Сегодня, 17:40

«Куньлунь» обыграл «Сочи» на турнире Пучкова

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Куньлунь» одержал победу над «Сочи» на турнире имени Николая Пучкова — 5:2.

Победу пекинской команде принесли дубль Люка Локхарта и по одной шайбе Брэндона Ипа, Тайлера Граоваца и Спенсера Фу.

У сочинцев отличились Игорь Швырев и Дмитрий Тимашов.

Турнир имени Н.Г. Пучкова

«Сочи» — «Куньлунь РС» (Пекин) — 2:5 (0:1, 2:1, 0:3)

Голы: Локхарт — 5 (бол., Кленденинг, Шартье), 3:00 — 0:1. Швырев — 1 (Авраменко, Никонов), 27:03 — 1:1. Йип — 2 (Сомерби, Граовац), 29:18 — 1:2. Тимашов — 2 (Кузнецов, Рассказов), 31:45 — 2:2. Граовац — 1 (С. Фу, Йип), 42:08 — 2:3. Локхарт — 6 (С. Фу), 43:25 — 2:4. С. Фу — 3, 55:58 — 2:5.

Вратари: Иванов — Смит (Кейзер, 59:21).

Штраф: 10 — 10.

Броски: 29 (9+14+6) — 29 (10+7+12).

Судьи: Васильев, Наумов.

27 августа. Санкт-Петербург. «Ледовый дворец».

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