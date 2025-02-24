24 февраля 2025, 21:42

«Куньлунь» обыграл «Сочи», Граовац забросил три шайбы

Руслан Минаев

«Куньлунь» на выезде победил «Сочи» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 5:2.

У гостей три гола забил Тайлер Граовац. У хозяев две результативные передачи сделал Джесси Грэм.

«Куньлунь» одержал 57 очков и занимает 9-е место в таблице Западной конференции. «Сочи» с 44 очками — на 11-й строчке.

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат

«Сочи» — «Куньлунь РС» (Пекин) — 2:5 (1:0, 1:3, 0:2)

Голы: Швырев — 6 (Грэм, Авершин), 16:39 — 1:0. Граовац — 14 (Хальбгевакс, Сомерби), 24:22 — 1:1. Ро — 5 (Кэмпбелл, Дрозг), 28:02 — 1:2. Шаров — 8 (Элинюк), 32:36 — 1:3. Хохлачев — 6 (Грэм, Мокрушев), 38:30 — 2:3. Граовац — 15 (Дрозг, Хальбгевакс), 50:51 — 2:4. Граовац — 16 (п.в.), 59:26 — 2:5.

Вратари: Волохин (58:39 — 59:26) — Рибар.

Штраф: 8 — 6.

Броски: 27 (15+3+9) — 39 (8+18+13).

Судьи: Акузовский, Лазарев.

24 февраля. Сочи. ДС Большой.

Читайте также
Подход Молдавии к возвращению Приднестровья изменился. Что нужно знать
«Если у меня будет шанс поехать в НХЛ, с радостью это сделаю». Интервью вратаря «Динамо»
Курникова раскрыла имя четвертого ребенка от Иглесиаса
Семак жалуется на реализацию с 90-миллионным форвардом, а букмекеры совсем не верят в бело-голубых. Что ждать от матча «Динамо» - «Зенит» 
Захарова назвала воспаленной фантазией публикации о «звонках» Сийярто Лаврову
Умер спецпрокурор США по делу о вмешательстве в выборы Мюллер
«Чикаго» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Автомобилист» — «Витязь»: видеообзор матча КХЛ

КХЛ, результаты и видео голов 24 февраля: «Металлург» победил «Северсталь», «Сочи» уступил «Куньлуню» и другие матчи
Положение команд
Футбол
Хоккей
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 68 49 19 105
2 Авангард 68 47 21 99
3 Ак Барс 68 43 25 94
4 Автомобилист 68 40 28 84
5 Салават Юлаев 68 36 32 78
6 Трактор 68 33 35 75
7 Нефтехимик 68 34 34 71
8 Сибирь 68 30 38 69
9 Амур 68 26 42 60
10 Барыс 68 21 47 54
11 Адмирал 68 20 48 52
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 68 46 22 98
2 Динамо Мн 68 39 29 88
3 Северсталь 68 40 28 86
4 ЦСКА 68 38 30 84
5 СКА 68 37 31 81
6 Торпедо НН 68 37 31 81
7 Динамо М 68 38 30 81
8 Спартак 68 35 33 79
9 Шанхай Дрэгонс 68 21 47 54
10 Лада 68 20 48 47
11 Сочи 68 18 50 44
1/8 финала Счет в серии
Металлург Мг - Сибирь
Металлург Мг - Сибирь
0 - 0
1. Металлург Мг - Сибирь
_ - _
2. Металлург Мг - Сибирь
_ - _
3. Сибирь - Металлург Мг
_ - _
4. Сибирь - Металлург Мг
_ - _
0 - 0
Динамо Мн - Динамо М
Динамо Мн - Динамо М
0 - 0
1. Динамо Мн - Динамо М
_ - _
2. Динамо Мн - Динамо М
_ - _
3. Динамо М - Динамо Мн
_ - _
4. Динамо М - Динамо Мн
_ - _
0 - 0
Локомотив - Спартак
Локомотив - Спартак
0 - 0
1. Локомотив - Спартак
_ - _
2. Локомотив - Спартак
_ - _
3. Спартак - Локомотив
_ - _
4. Спартак - Локомотив
_ - _
0 - 0
Авангард - Нефтехимик
Авангард - Нефтехимик
0 - 0
1. Авангард - Нефтехимик
_ - _
2. Авангард - Нефтехимик
_ - _
3. Нефтехимик - Авангард
_ - _
4. Нефтехимик - Авангард
_ - _
0 - 0
Ак Барс - Трактор
Ак Барс - Трактор
0 - 0
1. Ак Барс - Трактор
_ - _
2. Ак Барс - Трактор
_ - _
3. Трактор - Ак Барс
_ - _
4. Трактор - Ак Барс
_ - _
0 - 0
Северсталь - Торпедо
Северсталь - Торпедо
0 - 0
1. Северсталь - Торпедо
_ - _
2. Северсталь - Торпедо
_ - _
3. Торпедо - Северсталь
_ - _
4. Торпедо - Северсталь
_ - _
0 - 0
ЦСКА - СКА
ЦСКА - СКА
0 - 0
1. ЦСКА - СКА
_ - _
2. ЦСКА - СКА
_ - _
3. СКА - ЦСКА
_ - _
4. СКА - ЦСКА
_ - _
0 - 0
Автомобилист - Сал. Юлаев
Автомобилист - Сал. Юлаев
0 - 0
1. Автомобилист - Сал. Юлаев
_ - _
2. Автомобилист - Сал. Юлаев
_ - _
3. Сал. Юлаев - Автомобилист
_ - _
4. Сал. Юлаев - Автомобилист
_ - _
0 - 0
Результаты / календарь
11.03
12.03
13.03
14.03
15.03
16.03
17.03
18.03
19.03
20.03
23.03
24.03
25.03
26.03
27.03
28.03
23.03 17:00 Автомобилист – Салават Юлаев - : -
23.03 19:30 Ак Барс – Трактор - : -
23.03 19:30 ЦСКА – СКА - : -
23.03 19:30 Северсталь – Торпедо НН - : -
