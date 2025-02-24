«Куньлунь» обыграл «Сочи», Граовац забросил три шайбы
«Куньлунь» на выезде победил «Сочи» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 5:2.
У гостей три гола забил Тайлер Граовац. У хозяев две результативные передачи сделал Джесси Грэм.
«Куньлунь» одержал 57 очков и занимает 9-е место в таблице Западной конференции. «Сочи» с 44 очками — на 11-й строчке.
FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
«Сочи» — «Куньлунь РС» (Пекин) — 2:5 (1:0, 1:3, 0:2)
Голы: Швырев — 6 (Грэм, Авершин), 16:39 — 1:0. Граовац — 14 (Хальбгевакс, Сомерби), 24:22 — 1:1. Ро — 5 (Кэмпбелл, Дрозг), 28:02 — 1:2. Шаров — 8 (Элинюк), 32:36 — 1:3. Хохлачев — 6 (Грэм, Мокрушев), 38:30 — 2:3. Граовац — 15 (Дрозг, Хальбгевакс), 50:51 — 2:4. Граовац — 16 (п.в.), 59:26 — 2:5.
Вратари: Волохин (58:39 — 59:26) — Рибар.
Штраф: 8 — 6.
Броски: 27 (15+3+9) — 39 (8+18+13).
Судьи: Акузовский, Лазарев.
24 февраля. Сочи. ДС Большой.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|68
|49
|19
|105
|2
|Авангард
|68
|47
|21
|99
|3
|Ак Барс
|68
|43
|25
|94
|4
|Автомобилист
|68
|40
|28
|84
|5
|Салават Юлаев
|68
|36
|32
|78
|6
|Трактор
|68
|33
|35
|75
|7
|Нефтехимик
|68
|34
|34
|71
|8
|Сибирь
|68
|30
|38
|69
|9
|Амур
|68
|26
|42
|60
|10
|Барыс
|68
|21
|47
|54
|11
|Адмирал
|68
|20
|48
|52
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|68
|46
|22
|98
|2
|Динамо Мн
|68
|39
|29
|88
|3
|Северсталь
|68
|40
|28
|86
|4
|ЦСКА
|68
|38
|30
|84
|5
|СКА
|68
|37
|31
|81
|6
|Торпедо НН
|68
|37
|31
|81
|7
|Динамо М
|68
|38
|30
|81
|8
|Спартак
|68
|35
|33
|79
|9
|Шанхай Дрэгонс
|68
|21
|47
|54
|10
|Лада
|68
|20
|48
|47
|11
|Сочи
|68
|18
|50
|44
|1/8 финала
|Счет в серии
|
Металлург Мг - Сибирь
|0 - 0
|
Динамо Мн - Динамо М
|0 - 0
|
Локомотив - Спартак
|0 - 0
|
Авангард - Нефтехимик
|0 - 0
|
Ак Барс - Трактор
|0 - 0
|
Северсталь - Торпедо
|0 - 0
|
ЦСКА - СКА
|0 - 0
|
Автомобилист - Сал. Юлаев
|0 - 0
|23.03
|17:00
|Автомобилист – Салават Юлаев
|- : -
|23.03
|19:30
|Ак Барс – Трактор
|- : -
|23.03
|19:30
|ЦСКА – СКА
|- : -
|23.03
|19:30
|Северсталь – Торпедо НН
|- : -