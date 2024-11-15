«Сочи» нанес «Куньлуню» четвертое поражение подряд
«Сочи» дома обыграл «Куньлунь» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 6:5 ОТ.
За хозяев дублем в основное время отметился Тимур Хафизов и еще по голу забили Сергей Попов, Данил Авершин и Даниил Сероух. У гостей шайбы забросили Лукас Локхарт (дубль), Томаш Юрчо, Паркер Фу и Рурк Шартье. В овертайме отличился Хафизов, который в общей сложности набрал 4 (3+1) очка за игру.
«Сочи» с 22 очками после 25 матчей занимает предпоследнее, 10-е место на «Западе». «Куньлунь» (19 очков в 27 встречах) замыкает турнирную таблицу. Команда из Пекина потерпела четвертое поражение подряд.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Сочи» — «Куньлунь» (Пекин) — 6:5 ОТ (3:3, 2:1, 0:1, 1:0)
Голы: Хафизов — 9 (Грэм, Тянулин), 5:46 — 1:0. Попов — 7 (бол., Тянулин, Сероух), 8:27 — 2:0. Локхарт — 5 (бол., Юрчо), 9:46 — 2:1. Локхарт — 6 (бол., Якупов, Меркли), 12:15 — 2:2. Авершин — 4 (Хафизов, Сероух), 12:48 — 3:2. Юрчо — 7 (Локхарт), 14:11 — 3:3. Хафизов — 10 (бол., И. Федотов, Грэм), 28:43 — 4:3. Сероух — 5 (Корягин), 32:02 — 5:3. П. Фу — 3 (мен., Кэмпбелл, Сомерби), 39:17 — 5:4. Шартье — 5 (Меркли, С. Фу), 57:16 — 5:5. Хафизов — 11, 61:25 — 6:5.
Вратари: Иванов — Смит.
Штраф: 6 — 16.
Броски: 36 (14+15+6+1) — 38 (22+8+8+0).
Судьи: Лаврентьев, Соин.
15 ноября. Сочи. ДС Большой.
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