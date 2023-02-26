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Сегодня, 19:29

Пять очков Мичкова помогли «Сочи» обыграть «Куньлунь» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ

Ана Горшкова
Корреспондент
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Матвей Мичков.
Фото ФК «Сочи»

«Сочи» обыграл «Куньлунь» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ со счетом 5:3.

Голами в составе сочинской команды отметились Матвей Мичков, Артур Тянулин, оформивший хет-трик, и Амир Гараев. Мичков в матче также отдал четыре голевые передачи.

За китайский клуб забили Колин Кэмпбелл, Джек Родуолд и Томаш Юрчо.

«Сочи» завершил регулярный чемпионат КХЛ на 11-й строчке «Запада» с 32 очками. «Куньлунь» занял 10-е место (49).

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Сочи» (Сочи) — «Куньлунь» (Пекин) — 5:3 (4:1, 1:0, 0:2)

Голы: Тянулин — 11 (Мичков, Галенюк), 0:35 — 1:0. Мичков — 9 (Кудако), 2:55 — 2:0. Кэмпбелл — 5 (Рич), 7:28 — 2:1. Тянулин — 12 (Мичков), 9:05 — 3:1. Гараев — 5 (Тянулин, Мичков), 19:32 — 4:1. Тянулин — 13 (Мичков, Гараев), 35:06 — 5:1. Родуолд — 12 (Лесли), 42:46 — 5:2. Юрчо — 10 (Рич), 43:31 — 5:3.

Вратари: Бердин — Сунь Цзэхао (Джурасик, 40:00).

Штраф: 15 — 17.

Броски: 46 (16+13+17) — 23 (7+9+7).

Судьи: Букин, Лаврентьев.

26 февраля. Сочи. ДС Большой. 4413 зрителей.

КХЛ
ХК Куньлунь Ред Стар
ХК Сочи
Матвей Мичков
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