«Сочи» и СКА провели обмен молодыми игроками

«Сочи» и СКА провели обмен, по результатам которого карьеру в системе клуба из Санкт-Петербурга продолжат вратарь Артемий Плешков и защитник Иван Выдренков, сообщает пресс-служба сочинцев.

По итогам обмена в систему «Сочи» переходит 17-летний нападающий Федор Аврамов. Двусторонний контракт рассчитан до 30 апреля 2025 года, подготовку к сезону он начнет в составе «Капитана». Также клуб получил спортивные права на 19-летнего нападающего Максима Муранова, выступавшего в прошлом сезоне в WHL за команду «Калгари Хитмен».

Аврамов является воспитанником петербургского хоккея, в сезоне-2022/23 он дебютировал в МХЛ в команде «СКА-Варяги». В чемпионате МХЛ форвард принял участие в 24 матчах и набрал 5 (1+4) очков.

В минувшем сезоне Плешков дебютировал в КХЛ, приняв участие в 15 встречах регулярного чемпионата в составе «Сочи», процент отраженных бросков 90,4, коэффициент надежности 3,74. Также он играл в чемпионате и плей-офф МХЛ в составе «Капитана».

Выдренков прошлый сезон провел в «Капитане». Он сыграл в общей сложности 55 матчей и набрал 24 (5+19) очка при показателе полезности «+34». Весной защитник принимал участие в составе юниорской сборной России в турнире «Кубок Будущего».