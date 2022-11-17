«Сочи» и СКА обменялись молодыми игроками

Хоккейные клубы «Сочи» и СКА произвели обмен, по итогам которого карьеру в системе клуба из Санкт-Петербурга продолжит Павел Мойсевич. 18-летний голкипер в нынешнем сезоне дебютировал в МХЛ, сыграв пять матчей за «Капитан», сообщает пресс-служба клуба.

В систему «Сочи» переходят вратарь Павел Ромашкин и защитник Никита Димитров.

20-летний Павел Ромашкин выступал за «СКА-1946» в чемпионате МХЛ и «СКА-Неву» в чемпионате ВХЛ, в текущем сезоне он провёл четыре матча в составе «СКА-Невы» (КН 3.73, 86,8% ОБ).

19-летний Никита Димитров играл за команду «СКА-Варяги» в МХЛ, в нынешнем сезоне принял участие в 19 встречах регулярного чемпионата и набрал 5 (1+4) очков при показателе полезности «-2».