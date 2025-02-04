«Сочи» хочет продлить контракт с Биттеном
Заместитель генерального директора «Сочи» по хоккейным операциям Алексей Бадюков рассказал, что клуб ведет переговоры о продлении контракта с экс-нападающим «Спартака» канадцем Уиллом Биттеном.
«Права на Биттена остаются у нас, потому что он парень молодой. Сейчас идут переговоры о продлении его контракта. Я не думаю, что у нас будут какие-то острые проблемы. Во многих моментах он нас устраивает, все зависит от того, с кем он будет играть. Будем смотреть дальше по ходу игр, еще два месяца чемпионата.
У него есть положительные качества. С лета мы разговаривали с его агентом, он чисто канадский игрок по навыкам, таймингу, принятию решений, настоящий боец. Если правильно его использовать с правильными партнерами, он не испортит картину. Ниже своего уровня с хорошей школой он не падает», — приводит слова Бадюкова ТАСС.
«Сочи» забрал Биттена с драфта отказов, куда «Спартак» его выставил в декабре. В 14 матчах за «Сочи» 26-летний форвард набрал 9 (8+1) очков.
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