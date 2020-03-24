«Сочи» досрочно прервал сбор из-за коронавируса

«Сочи» завершил тренировочный сбор раньше запланированного срока, сообщает официальный сайт клуба. Это связано с пандемией коронавируса.

— Из-за сложившейся эпидемиологической обстановки в нашей стране и мире, связанной с распространением коронавирусной инфекции, сочинцы вынуждены завершить мартовский тренировочный сбор, на который были приглашены несколько игроков основной команды и часть хоккеистов ступинского «Капитана» (молодежной команды «Сочи»), — говорится в сообщении. — Во вторник команда провела заключительную двусторонку и после небольшого организационного собрания хоккеисты получили отпуск. Кроме того, до 12 апреля включительно приостановлены тренировки в детско-юношеской школе клуба. О дальнейших планах работы ДЮСШ будет сообщено дополнительно.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 407 485 человек. Умерших — 18 227, выздоровевших — 104 234. В России на данный момент подтверждено 495 случаев заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, США, Испания, Германия, Иран.

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