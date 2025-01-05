«Сочи» — «Динамо»: смотреть трансляцию матча КХЛ
«Сочи» примет московское «Динамо» в матче FONBET чемпионата КХЛ в воскресенье, 5 января. Игра пройдет во дворце спорта «Большой» в Сочи и начнется в 17.00 по московскому времени.
В прямом эфире матч покажет онлайн-платформа «Кинопоиск». С ключевыми событиями и результатом игры «Сочи» — «Динамо» Москва можно знакомиться в матч-центре на сайте «СЭ».
В сезоне-2023/24 «Динамо» победило «Сочи» во всех четырех матчах. В регулярном чемпионате-2024/25 команды встретятся впервые.
«Сочи» замыкает турнирную таблицу Западной конференции с 27 очками в 39 матчах. «Динамо» провело 41 матч и набрало 51 очко. В предыдущих играх регулярки сочинцы уступили ЦСКА (1:4, 29 декабря), а динамовцы победили «Северсталь» (7:2, 3 января).
Матч «Сочи» — «Динамо» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|42
|32
|10
|66
|2
|ЦСКА
|40
|25
|15
|57
|3
|Спартак
|39
|25
|14
|55
|4
|СКА
|40
|24
|16
|52
|5
|Динамо Мн
|41
|23
|18
|51
|6
|Динамо М
|41
|24
|17
|51
|7
|Северсталь
|41
|25
|16
|50
|8
|Торпедо
|40
|17
|23
|42
|9
|Куньлунь РС
|41
|17
|24
|38
|10
|Витязь
|40
|16
|24
|37
|11
|Сочи
|39
|12
|27
|27
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|43
|26
|17
|57
|2
|Сал. Юлаев
|40
|27
|13
|56
|3
|Ак Барс
|39
|25
|14
|52
|4
|Металлург Мг
|42
|25
|17
|52
|5
|Автомобилист
|40
|21
|19
|48
|6
|Адмирал
|41
|18
|23
|42
|7
|Авангард
|40
|19
|21
|41
|8
|Сибирь
|39
|18
|21
|39
|9
|Нефтехимик
|41
|13
|28
|37
|10
|Лада
|38
|15
|23
|35
|11
|Барыс
|43
|10
|33
|23
|12
|Амур
|42
|9
|33
|23
|5.01
|14:00
|
Трактор – Автомобилист
|2 : 0
|5.01
|14:30
|
Металлург Мг – Амур
|3 : 2
|5.01
|15:00
|
Барыс – Лада
|- : -
|5.01
|17:00
|
СКА – Витязь
|- : -
|5.01
|17:00
|
Сочи – Динамо М
|- : -
|5.01
|17:00
|
Локомотив – ЦСКА
|- : -