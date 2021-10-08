«Сочи» переиграл рижское «Динамо» и одержал первую победу при Назарове

«Сочи» на своем льду победил рижское «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Сочинцы выиграли в овертайме со счетом 3:2.

Эта первая победа команды под руководством нового главного тренера Андрея Назарова.

«Сочи», проигравший в предыдущих шести матчах, остается на последнем месте в Западной конференции (10 очков). «Динамо» занимает 9-е место (13 очков).

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«Сочи» (Сочи) — «Динамо» (Рига) — 3:2 ОТ (2:1, 0:0, 0:1, 1:0)

Голы: Колготин — 1 (Ильин, Александров), 1:20 — 1:0. Елисеев — 7 (Дарзиньш, Радил), 7:38 — 1:1. Феоктистов — 2 (бол., Якс, Вихарев), 12:02 — 2:1. Елисеев — 8 (Дарзиньш, Цибульскис), 55:53 — 2:2. Феоктистов — 3 (бол., Якс), 61:42 — 3:2.

Вратари: Хелльберг — Маттссон.

Штраф: 44 — 24.

Броски: 23 (7+11+5+3) — 39 (13+12+14+0).

Судьи: Овчинников, Щенев.

8 октября. Сочи. ДС Большой.